Son Dakika! Çanakkale, İzmir ve Erzincan'dan sonra Elazığ'da da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika! Bugün İzmir, Çanakkale ve Erzincan'da art arda depremler meydana geldi. Son olarak Elazığ merkezde saat 12:24'te AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Vatandaşlar meydana gelen depremlerden sonra tedirginlik yaşadı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, İzmir'in Çeşme açıklarında saat 11.00'de 3,8, Çanakkale'nin Gülpınar açıklarında saat 11.07'de 3,1 ve Erzincan Kemah'ta saat 11.11'de 3,1 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Yaşanan bu depremler kent sakinlerinde tedirginlik yaratırken, 3 ilimizde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ELAZIĞ MERKEZDE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son olarak AFAD verilerine göre Elazığ merkezde saat 12:24'te 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Paylaşılan verilere göre, deprem derinliği 17,14 kilometre olarak kayıtlara geçti.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3,9 OLARAK GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi Elazığ depreminin büyüklüğünü 3,9 olarak kayıtlara geçerken, merkez üssünün de Kavallı olduğunu bildirdi. Öte yandan depremin ardından 2,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı da yaşandı.

ART ARDA GELEN DEPREMLER TEDİRGİNLİK YARATTI

Alınan ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Öte yandan Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen depremler vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

"OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR"

Elazığ Valisi kentte meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Vali Erkaya Yırık, "Saat 12.24' te, Elazığ Merkezli olarak, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun ! Allah ülkemizi ve milletimizi korusun..." ifadelerine yer verdi.

"ENDİŞE YOK, GEÇMİŞ OLSUN"

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Arkadaşlar, Elazığ-Sivrice/Kavallı'da küçük bir deprem oldu (3,7). Bu bölgede yakın bir geçmişte Kavaktepe ve Kalaba yörelerinde de küçük depremler olmuştu. Bütün bunlar Ocak 2020 büyük depreminin sonuçları (artçıları), endişe yok, geçmiş olsun, sevgiler (ryesim)" ifadelerine yer verdi.