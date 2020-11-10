Son dakika: Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına getirildi

Son dakika politika haberine göre AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Alınan bilgiye göre Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyeliği ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına görevlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten