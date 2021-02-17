2 haftada ikinci yangın, ikinci ölüm! Emniyet müdürü bizzat incelemede bulundu
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2 haftada ikinci yangın, ikinci ölüm! Emniyet müdürü bizzat incelemede bulundu

17.02.2021 11:20 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:08

Edirne'de 83 yaşındaki kadın, iddiaya göre sobası sönünce ısınmak için piknik tüpünü yakmak isterken yangın çıktı. Yaşlı kadın feci şekilde can verirken, Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt bölgeye gelerek bizzat incelemelerde bulundu. Öte yandan olaya yakın bir yerde 2 hafta önce yine yangın çıktığı ve bir kişinin öldüğü belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 1'i kız toplam 3 çocuk annesi 83 yaşındaki Fatma Çelik, sabaha karşı sobasının sönmesi nedeniyle, piknik tüpünü yakarak, ısınmaya çalışıyordu. Piknik tüpünün üzerindeki kıyafetleri tutuşturması sonucu alevler içerisinde kalan yaşlı kadın feci şekilde yanarak öldü. Talihsiz kadının eşinin de yaklaşık 10 yıl önce vefat ettiği ve oğlunun evinin yanındaki bir evde yalnız yaşadığı öğrenildi.

KOMUŞULARI KOŞTU AMA YARDIMINA YETİŞEMEDİ

Yan evde oturan komşuları Erkan Kırgit de olay anını anlatarak, "Evdeydim sesleri duydum, arabadan yangın tüpünü almaya koştum. Geldim, içeri girdim bir baktım yerde yatıyordu, baştan zaten anlayamadım. Dedim hani yaşıyorsa dışarıya çıkarayım. Ona gene önümde kap kara olmuş. Ben geldiğimde dumanlar tütüyordu, yangın tüpünü kullanamadım. Oğlu Erkan ağabey söndürmüş, oğlu çıkardığında yanıyormuş tüp" dedi.

2 haftada ikinci yangın, ikinci ölüm! Emniyet müdürü bizzat incelemede bulundu

EMNİYET MÜDÜRÜ BİZZAT GELDİ

Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Karaağaç Mahallesi'nde yaşanan feci olayın ardından bizzat yangının yaşandığı eve gelerek, incelemelerde bulundu. Yangında yanarak can veren 83 yaşındaki Fatma Çelik'in oğlu Erkan Çelik ile de görüşen Kurt, aileye başsağlığı diledi. Erkan Çelik de olay anını emniyet müdürüne anlatarak, "Tüp yanıyordu. Küçük tüp. Büyük ihtimalle ondan tutuştu. Soba yanmıyordu herhalde hiç farkında değilim. Biraz ağır hareket ederdi. Seri hareket edemiyordu" ifadelerini kullandı.

2 haftada ikinci yangın, ikinci ölüm! Emniyet müdürü bizzat incelemede bulundu

2 HAFTADA İKİNCİ YANGIN

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fatma Çelik'in cansız bedeni Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde yine yakın bir bölgede yaklaşık 2 hafta önce yine bir yangın olayı yaşanmış ve yatalak durumda olan bir yaşlı adam feci şekilde yanarak can vermişti.

2 haftada ikinci yangın, ikinci ölüm! Emniyet müdürü bizzat incelemede bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
VTNDS: nasıl incelleme o kapıdan içeri bile girmedi
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