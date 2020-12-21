Son dakika dünya: Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika dünya: Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı

21.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:11

Edinilen son dakika haberine göre ABD'nin United Havayolları'na ait bir uçakta koronavirüslü olduğunu sakladığı öne sürülen yolcunun fenalaşarak bayıldığı ve ardından hayatını kaybettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

ABD'nin United Havayolları'na ait bir uçakta koronavirüslü olduğunu sakladığı öne sürülen yolcunun fenalaşarak bayıldığı ve ardından hayatını kaybettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

United Havayolları'na ait Orlando'dan Los Angeles'a giden uçaktaki bir yolcu fenalaşarak bayıldı. Koronavirüslü (Covid-19) olduğu belirtilen yolcunun titrediği ve uçak kalkmadan önce nefes almakta zorlandığı belirtildi. Kalp masajı yapılan yolcu için uçak acil iniş emri verdi. Bir saatin üzerinde kalp masajı yapılan yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar yolcu kamerasına ansıdı.Havayolu sözcüsü, yolcunun uçuştan önce kendisine koronavirüs teşhisi konulmadığını ve semptom görmediğini belirten bir belgeyi imzaladığını söyledi.


Son dakika dünya: Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika dünya: Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika dünya: Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:11:57. #1.15#
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