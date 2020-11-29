Son dakika: Dünya Müslüman Alimler Birliği: Filistin davası en karanlık günlerden geçiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Dünya Müslüman Alimler Birliği: Filistin davası en karanlık günlerden geçiyor

29.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:46
Son dakika: Dünya Müslüman Alimler Birliği: Filistin davası en karanlık günlerden geçiyor

Son dakika haberleri: Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Filistin davasının karanlık günlerden ve zor koşullardan geçtiğini belirterek, Filistinlilere "birlik olmaları" çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Filistin davasının karanlık günlerden ve zor koşullardan geçtiğini belirterek, Filistinlilere "birlik olmaları" çağrısında bulundu.

Karadaği, 29 Kasım Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkına yakın olduğunu söyleyenlerin Filistinlilerden vazgeçtiğini, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'i işgal edenlerle normalleşme anlaşmaları yaparak işgalcilere boyun eğdiğini belirtti.

Bu anlaşmaların ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştiğini kaydeden Karadaği, "Gerçek şu ki Filistin davası en karanlık günlerden ve zor koşullardan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

Karadaği ayrıca Filistinlilere "birlik olma, anlaşmazlıkları bitirme ve İsrail işgali ile mücadele için stratejik plan yapma" çağrısında bulundu.

Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü

Birleşmiş Milletler (BM), 73 yıl önce 29 Kasım 1947'de aldığı kararla Filistin'in Yahudi ve Arap olmak üzere ikiye bölünmesine, 1977 ve 1979'da aldığı 2 kararla da aynı günün "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar verdi.

BM, dayanışma günü kapsamında her yıl, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlerden, Filistin halkıyla dayanışma mesajları yayınlama, toplantılar düzenleme ve film gösterimleri yapma gibi etkinlikler gerçekleştirmesini istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

İlgili Haberler

Son dakika: Dedeye 4 yaşındaki torununa cinsel istismar davası (2)
Son dakika: Dedeye 4 yaşındaki torununa cinsel istismar davası (2)
Son Dakika | Trabzonsporlu futbolculardan 'Dünya Çocuk Hakları Günü' mesajı
Son Dakika | Trabzonsporlu futbolculardan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı
Son dakika haberleri: Sivassporlu futbolculardan 'Dünya Çocuk Hakları Günü' mesajı
Son dakika haberleri: Sivassporlu futbolculardan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Ali Babacan Bülent Arınç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan İrem Derici Merve Boluğur Burcu Esmersoy
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Dünya Müslüman Alimler Birliği: Filistin davası en karanlık günlerden geçiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 17:04:31. #1.15#
title