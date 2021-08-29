Son Dakika... Dünya koronavirüs tablosu! 29 Ağustos Pazar dünyada korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 29 Ağustos 2021 Pazar günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 29 Ağustos Pazar koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...
29 AĞUSTOS 2021 PAZAR DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?
29 Ağustos 2021 Pazar günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 217.000.084 kişiye yükselmiştir. Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
29 AĞUSTOS DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU
29 Ağustos 2021 Pazar günü dünya korona tablosu şu şekildedir
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29 AĞUSTOS PAZAR DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?
29 Ağustos günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.512.268 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +5.392. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
29 AĞUSTOS PAZAR DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?
29 Ağustos 2021 Pazar Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.512.268 olmuştur.
29 AĞUSTOS PAZAR DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI KAÇ?
Bir önceki güne göre son 24 saatte +286.198 yeni vaka tespit edilmiştir.
DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?
Dünya genelinde;
Toplam iyileşen kişi sayısı : 193.906.215
Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.581.601 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Durumu kritik hasta sayısı : 113.503