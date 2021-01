Son Dakika! Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu geçti

Son dakika! Koronavirüs salgınında dünya genelinde can kaybı 2 milyonun üzerine çıktı. ABD 400 bine yakın can kaybıyla en fazla ölümün görüldüğü ülke olurken, Türkiye'de ise toplam can kaybı 23 bini geçmiş durumda.