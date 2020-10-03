Son dakika dünya: Eski Ukrayna lideri Poroşenko hastaneye kaldırıldı
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Son dakika dünya: Eski Ukrayna lideri Poroşenko hastaneye kaldırıldı

03.10.2020 18:09 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:13
Son dakika dünya: Eski Ukrayna lideri Poroşenko hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber... Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasından dört gün sonra hastaneye kaldırıldı.

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasından dört gün sonra hastaneye kaldırıldı.

Petro Poroşenko'nun eşi Marina Poroşenko Facebok hesabından yaptığı paylaşımda, "Petro Alekseyeviç (Poroşenko), Kiev'deki bir koronavirüs hastanesinde tedavi altına alındı. Eşimin iki akciğerinde enfeksiyon olmasına rağmen güçlü bir irade ile hastalıkla mücadele ediyor" dedi. Poroşenko'nun kızının da koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Poroşenko, 29 Eylül'de koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Ukrayna'da 2014-2019 yılları arasında devlet başkanı olan Petro Poroşenko, bugün muhalefetteki Avrupa Dayanışması Partisi'nin lideri.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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