Son dakika dünya: Avusturya'da Türk gençlere şeref madalyası verildi

Gelen son dakika haberine göre Avusturya'da 2 Kasım tarihlinde meydana gelen terör saldırısında hayatlarını riske atarak yaralı bir polis memuru ve yaşlı bir kadının hayatını kurtaran iki Türk gencine Viyana Eyalet Polis Başkanlığı tarafından şeref madalyası verildi.

Avusturya'da 2 Kasım tarihlinde meydana gelen terör saldırısında hayatlarını riske atarak yaralı bir polis memuru ve yaşlı bir kadının hayatını kurtaran iki Türk gencine Viyana Eyalet Polis Başkanlığı tarafından şeref madalyası verildi.

Viyana'da 4 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği ve 22 kişinin de yaralandığı terör saldırısında büyük bir kahramanlık göstererek yaralı polis memurunu ambulansa taşıyan ve yaşlı bir kadını çatışma bölgesinden çıkaran Mikail Özen ve Recep Gültekin, Eyalet Polis Başkanı Dr. Gerhard Pürstl tarafından şeref madalyasıyla ödüllendirildi. Kahraman Türk gençleri Mikail Özen ve Recep Gültekin, Viyana polis teşkilatına teşekkür ederek "Bu bizim için bir onur. Bu ödülü her zaman onur ve kıymetle taşıyacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı