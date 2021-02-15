Son dakika! DİYARBAKIR - Ev yangını
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Son dakika! DİYARBAKIR - Ev yangını

15.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:08

Son dakika haberler: Diyarbakır'da iki katlı ev, çıkan yangında zarar gördü.

Diyarbakır'da iki katlı ev, çıkan yangında zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesinde iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın evde zarara yol açtı.

Son dakika! DİYARBAKIR - Ev yangını
Son dakika! DİYARBAKIR - Ev yangını
Son dakika! DİYARBAKIR - Ev yangını
Son dakika! DİYARBAKIR - Ev yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdullah Zengin

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