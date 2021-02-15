Son dakika! DİYARBAKIR - Ev yangını

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Diyarbakır'da iki katlı ev, çıkan yangında zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesinde iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın evde zarara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdullah Zengin