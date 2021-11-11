Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, okul öncesi din ve değerler eğitimi çalıştayında konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş aralığında verilen eğitimin önemine işaret ederek, "Ne kadar çocuğumuza ulaşabilirsek, bu milletin çocuklarına, bu milletin geleceğine o kadar çok hizmet etmiş oluruz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonunda düzenlenen, "Yaygın Din Eğitimi Bağlamında Okul Öncesi Dönem (4-6 yaş) Din ve Değerler Eğitiminde Gelecek Perspektifi Çalıştayı"nın açılışına katıldı.

Erbaş, eğitimin küçük yaşlarda başladığına dair, Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Muhammed'in sünnetinde hükümlerin, delillerin ve tavsiyelerin olduğunu belirtti.

4-6 yaş aralığında verilen eğitimin önemini vurgulayan Erbaş, "Ne kadar çocuğumuza ulaşabilirsek, bu milletin çocuklarına, bu milletin geleceğine o kadar çok hizmet etmiş oluruz. Çünkü istikbalimiz, bu çocuklarımızı iyi yetiştirmemizde." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, toplumu din konusunda aydınlatma görevini her yaşta insana ulaşarak yapmaya devam ettiğini anlatan Erbaş, "Yediden yetmişe derler ya, biz yediden önce de yetmişten sonra da diyoruz. Her aşamasında toplumumuzu din konusunda aydınlatmak zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Ali Erbaş, 4-6 yaş eğitimi verecek hocaların Milli Eğitim Bakanlığından sertifika almak zorunluluğu olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"4-6 yaş aralığında çocuklar karakter oluşum safhasında oldukları için onların karakterlerinin Kur'an'a ve sünnete, milli manevi değerlerimize uygun bir şekilde, sevgi, saygı, dürüstlük, merhamet, anne babaya sevgi, saygı, büyükleri saymak, küçükleri sevmek nedir ve bunun bir hadis olduğunu çocuklara öğretmemiz lazım. 'Büyüklerine saygı göstermeyen, küçüklerine sevgi göstermeyen bizden değildir.' Bunun bir hadis olduğunu çocuklarımıza o yaşlarda öğrettiğiniz zaman onun karakter oluşumunda büyüklerine karşı duruşu, saygısı ile küçüklerine karşı sevgisi daha da gelişecek."

Erbaş, okul öncesinde çocukları nitelikli bir şekilde yetiştirmek için çok hassas olunması gerektiğini, eğitimcilerin hizmet içi eğitimlerle geliştirilmesinin ve pedagojik eğitimin önemine de işaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hem 4-6 yaş hem diğer eğitimlerde çok hassas davrandıklarını vurgulayan Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Biz tamamen eğitim bilimleri çerçevesinde, pedagojik formasyona uygun olarak çocuklarımızı nasıl eğitmeli, değerlerimizi nasıl öğretmeliyiz, bunun gayreti içerisindeyiz. Kur'an'ı tanısın, sevsin, Peygamber Efendimizi sevsin, dürüstlük nedir öğrensin. Yani zorlanmadan... Hep sevdireceksiniz, hep müjdeleyeceksiniz. Hocalarımıza, öğretmenlerimize, öğreticilerimize hizmet içi eğitimlerimizde bu konuyu ısrarla anlatmalıyız."

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç'in yanı sıra akademisyenler, çocuk gelişimciler, müftüler, PDR öğretmenleri, mimarlar, Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Çalıştay, atölye çalışmalarının ardından yapılacak değerlendirme oturumuyla sona erecek.