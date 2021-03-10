Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan IKBY'ye tepki: Papa için bastırılan pullarla ilgili açıklama bekliyoruz

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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması planlanan pullara tepki göstererek, "Papa için bastırılan pullarla ilgili açıklama bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, 6 Mart'ta Irak'a ziyarette bulunan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun ziyareti sırasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Papa Francesco'nun Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"BU TÜR SİNSİ EMELLER HÜSRANLA SONUÇLANACAK"

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Papa Francesco Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye'de bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği pulun da yer aldığının görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak'ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" denildi.

TARİHİ BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Papa Francesco, geçtiğimiz hafta Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Tarihte Irak'a ilk giden Papa olan Francesco Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e de gitti.

STADYUMDA 10 BİN KİŞİLİK AYİN

Burada bir stadyumda 10 bin kişilik ayin düzenleyen Papa Francesco, tören öncesi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakanı Mesrur Barzani ve diğer yetkililer ile görüştü.

6 FARKLI PUL TAKDİM EDİLDİ

Görüşmede Papa'nın ziyareti için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılan 6 farklı hatıra pulu da takdim edildi. Bastırılan pullardan biri tepki topladı. Papa'nın figürüne yer verilen pulda, başının arkasındaki haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi bir çok kentimiz sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edildi.