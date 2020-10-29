Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz." denildi.

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bıçaklı saldırıya ilişkin Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırı şiddetle kanıtlandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

"HİÇBİR SEBEP CANA KIYILMASINI MAZUR GÖSTEREMEZ"

Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır.

"TERÖR VE ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz."