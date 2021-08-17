Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık
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Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu tüm taraflarla diyaloğa geçtiklerini belirterek, "Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesine ve bölgedeki son gelişmelere de değindi.

"VERİLEN MESAJLARI OLUMLU KARŞILIYORUZ"

"Afganistan'da gelişmeler hızlı gerçekleşti. Özellikle son haftalarda ABD'nin çekilmesiyle Taliban ilerledi. Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle Taliban ülkeyi ele geçirdi. Afganistan'da Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil" ifadelerini kullanan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Havaalanı bölgesinde panik var, sivillerin havaalanına girmesiyle bizi üzen görüntüler oldu. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için her şeyi yapıyoruz. Bölgedeki tahliyelere devam edilecek. Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz. Umarım bunu eylemde de görürüz. Türkiye olarak Afganistan'ın istikrarı için en çok destek veren ülkelerin başındayız. Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını ve barışını desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

"SURİYELİLERİN DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşmasının bir bölümünde mültecilere de değinen Bakan, "Hem Türkiye'de hem Ürdün'de çok sayıda Suriyeli mülteci var. Ürdün'de 1.3 milyon civarında, Türkiye'de ise 3.6 milyon civarında Suriyeli var. Bu Suriyeli göçmenlerin artık Suriye'ye dönmesi için,uluslararası toplumla beraber çaba sarf etmeye devam etmemiz lazım. Koronavirüs sebebiyle ortak girişimlerimizde biraz aksama oldu ama önümüzdeki süreçte Suriyeli göçmenlerin gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde dönmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Afganistan'da) Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil'
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Afganistan'da) Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil"
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (4)
ŞEHMUZ ŞEKER: ABD VE İNGİLTERE NE ZAMANDAN BERİ KARDEŞ ÜLKE OLDU
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
MUSTAFA ÖZKAN: Öyle yada böyle iktidarı kabul etmek gerekiyor. Mısır da hata yapıldı. Diziyi bozmazdan geldik. 4 yıl konuşmadık. Akdeniz nerdeyse yunanistana kalıyordu. Devletler dost değildir. Çıkar ilşkisi vardır. Gelen ağam giden paşam. Kendi iç işleri. Biz sonuca bakmalıyız.
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
ENES ERCAN: Welcome to Turkey
Cevap Yaz 25 Yayından Kaldır
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Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık - Haberler
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