Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu tüm taraflarla diyaloğa geçtiklerini belirterek, "Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesine ve bölgedeki son gelişmelere de değindi.

"VERİLEN MESAJLARI OLUMLU KARŞILIYORUZ"

"Afganistan'da gelişmeler hızlı gerçekleşti. Özellikle son haftalarda ABD'nin çekilmesiyle Taliban ilerledi. Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle Taliban ülkeyi ele geçirdi. Afganistan'da Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil" ifadelerini kullanan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Havaalanı bölgesinde panik var, sivillerin havaalanına girmesiyle bizi üzen görüntüler oldu. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için her şeyi yapıyoruz. Bölgedeki tahliyelere devam edilecek. Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz. Umarım bunu eylemde de görürüz. Türkiye olarak Afganistan'ın istikrarı için en çok destek veren ülkelerin başındayız. Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını ve barışını desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

"SURİYELİLERİN DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşmasının bir bölümünde mültecilere de değinen Bakan, "Hem Türkiye'de hem Ürdün'de çok sayıda Suriyeli mülteci var. Ürdün'de 1.3 milyon civarında, Türkiye'de ise 3.6 milyon civarında Suriyeli var. Bu Suriyeli göçmenlerin artık Suriye'ye dönmesi için,uluslararası toplumla beraber çaba sarf etmeye devam etmemiz lazım. Koronavirüs sebebiyle ortak girişimlerimizde biraz aksama oldu ama önümüzdeki süreçte Suriyeli göçmenlerin gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde dönmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.