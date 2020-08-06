Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Mısır arasındaki deniz yetki anlaşmasının, Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirterek, "Bu anlaşma yok hükmündedir. Bunun yok hükmünde olduğunu sahada ve masada göstereceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığını ihlal ediliyor. Bu anlaşma yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

Libya'ya diplomatik ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan-Mısır anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Verilen koordinatlara baktıklarını ancak anlaşma metni ve haritayı görmediklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Ama koordinatlardan kolayca görüyoruz ki bu anlaşma Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığını ihlal ediyor. Dolayısıyla bizim daha önce Birleşmiş Milletler'e ilettiğimiz kıta sahanlığını ihlal eden anlaşma yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMANIN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞU SAHADA VE MASADA GÖSTERECEĞİZ"

Çavuşoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Biz de hem kendimizin hem de Kıbrıs Türk halkının hakkını korumak için bugüne kadar net, somut adımlar attık. Bu anlaşma yok hükmündedir. Bunun yok hükmünde olduğunu sahada da masada da göstermeye devam edeceğiz. Hem bunlara hem de tüm dünyaya. Ve Türkiye Cumhuriyeti kendi kıta sahanlığı içinde kendi haklarını ve Kıbrıs etrafında da Kıbrıs Türklerinin hakkını kararlı bir şekilde sahada ve masada korumaya devam edecektir. Bu tür anlaşmalar bizi yolumuzdan alıkoyamaz."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki anlaşması sonrası Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklamada bulundu. Anlaşmanın Türkiye için yok hükmünde olduğu belirtilen açıklamada, "Sözde sınırlandırılan alan BM'ye de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer almaktadır" denildi.