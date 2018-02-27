Türkiye'den Çekya'ya Salih Müslim Notası

Son Dakika! Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim Çekya mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. Bu karara Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi.

TÜRKİYE'DEN ÇEKYA'YA NOTA

Son olarak Türkiye, Çekya'ya nota verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Çekya'ya nota verdik. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada mahkeme kararları da var, kırmızı bülten de var." dedi.

Salih Müslim duruşmaya kelepçeli getirildi.

NE OLMUŞTU?

Çekya'nın başkenti Prag'da kaldığı otelde Türkiye'nin talebi üzerine pazar günü sabaha karşı gözaltına alınan eski PYD eş başkanı Salih Müslim çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ YAĞDI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, terörist Salih Müslim'ün serbest bırakılmasıyla ilgili karara tepki göstererek, "Verilen karar uluslararası hukuka aykırı. Bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek" dedi.

ADALET BAKANI: KARARI TANIMIYORUZ

Adalet Bakanı Gül de "Siyasi gerekçelerle tutuklama kararı çıkmadı. Muhataplarımızdan bu hatayı en kısa sürede telafi etmesini bekliyoruz. Takipçisi olacağız, asla kabul edilebilir değil. Kararı tanımıyoruz."