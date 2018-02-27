Türkiye'den Çekya'ya Salih Müslim Notası
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Salih Müslim için Çekya'ya nota verdik.
Son Dakika! Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim Çekya mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. Bu karara Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi.
TÜRKİYE'DEN ÇEKYA'YA NOTA
Son olarak Türkiye, Çekya'ya nota verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Çekya'ya nota verdik. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada mahkeme kararları da var, kırmızı bülten de var." dedi.
NE OLMUŞTU?
Çekya'nın başkenti Prag'da kaldığı otelde Türkiye'nin talebi üzerine pazar günü sabaha karşı gözaltına alınan eski PYD eş başkanı Salih Müslim çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
TÜRKİYE'DEN TEPKİ YAĞDI
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, terörist Salih Müslim'ün serbest bırakılmasıyla ilgili karara tepki göstererek, "Verilen karar uluslararası hukuka aykırı. Bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek" dedi.
ADALET BAKANI: KARARI TANIMIYORUZ
Adalet Bakanı Gül de "Siyasi gerekçelerle tutuklama kararı çıkmadı. Muhataplarımızdan bu hatayı en kısa sürede telafi etmesini bekliyoruz. Takipçisi olacağız, asla kabul edilebilir değil. Kararı tanımıyoruz."