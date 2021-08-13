Son dakika! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, "Üniversite Tercih Destek Programı"na katıldı

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Önce Öğrenci" oluşumu tarafından düzenlenen Üniversite Tercih Destek Programı'nda konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Önce Öğrenci" oluşumu tarafından düzenlenen Üniversite Tercih Destek Programı'nda konuştu.

Programda öğrencilik dönemini ve kariyer deneyimlerini paylaşan Kıran, öğrencilerin hangi bölümde olursa olsun tarih ve coğrafya bilgisine sahip olmasının önemine işaret ederek, "Tarih ve coğrafya bilincine sahip olduğunuz zaman çok daha başarılı olacaksınız çünkü kişilik gelişiminizi son derece güçlü bir biçimde inşa etmiş olacaksınız, güçlü kişiliğinizle mesleğinizde de büyük başarılar elde edeceksiniz." diye konuştu.

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduğuna değinen Kıran, katılımcılara şöyle seslendi:

"Başarı ne olduğunuz değil, ne yaptığınızdır. Başarıyı temsil ettiğiniz makamlarla, sahip olduğunuz unvanlarla sınırlı görmeyi haksız ve eksik bir değerlendirme olarak görüyoruz. Ne olduğunuzdan çok ne yaptığınız, kendinize, ailenize, çevrenize, toplumunuza, ülkenize, insanlığa ne tür katkılarda bulunabildiğiniz önemli. Siz vicdanınızda kendinizi, kendinize, ailenize, topluma katma değer üreten bir birey olarak tanımlıyorsanız, o kadar başarılısınız demektir."

Kıran, her iş sonuçları ve bir sonraki adımı düşünerek yapıldığında daha kararlı ve çerçevesi belli şekilde hareket edilebildiğini vurgulayarak, "Karar vereceğim zaman onun sonucunu muhakeme etme ve o kararın sonucunda ortaya çıkacak sonuçların öngörülebilirliği ve o sonuçlara öncesinden hazırlıklı olmanın insanı daha kararlı kıldığını ve onu hiçbir şekilde yolundan döndürmediğini gözlemliyorum." dedi.

"Kapıları siz kendiniz zorlayacaksınız"

Öğrencilik döneminde hep arayış içinde olduğunu anlatan Kıran, staj imkanlarını araştırdığını ve çeşitli kuruluşlarla staj yaptığını söyledi. Yavuz Selim Kıran, şöyle devam etti:

"Aldığınız puanlar ve üniversitedeki derslerde elde ettiğiniz başarı size kendiliğinden kapı aralamayacak. O kapıları siz kendiniz zorlayacaksınız. Ben şu anda bakanlıkta personelden sorumlu bakan yardımcısıyım ve bakanlığın sınav komisyonunun da başkanıyım. Sınavlarda hiçbir arkadaşıma ben mezun olduğu not ortalamasını sorma ihtiyacı hissetmedim, ama 'Üniversitedeyken hangi sivil toplum kuruluşu faaliyetine katıldın? Nerelerde staj yaptın?' diye soruyorum."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bakanlığın sunduğu imkanlara da değinirken, Türkiye'nin dünyanın en geniş beşinci diplomatik ağına sahip olduğunu belirtti.

Kıran, uluslararası ilişkiler mezunu biri olarak tercih yapacaklara diplomat olmalarını tavsiye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan