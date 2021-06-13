Son dakika! Devrilen kamyonette sıkışan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
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Son dakika! Devrilen kamyonette sıkışan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Yakup Bakar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu biri Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu biri Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı.

Fatih Özdemir (41) idaresindeki 35 DSG 22 plakalı kamyonet, Erzincan-Erzurum kara yolu Karakaya köyü yakınlarında yol kenarındaki toprak yığınına çarparak devrildi.

Sürücü ile Ahmet Sinan Özdemir (56) ve Afganistan uyruklu Nur Muhammed Söğür (29) araçta sıkıştı.

Çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika! Devrilen kamyonette sıkışan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Devrilen kamyonette sıkışan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Devrilen kamyonette sıkışan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Devrilen kamyonette sıkışan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Bakar

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