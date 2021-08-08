Son dakika... Denizli'deki orman yangınında alevler arasında kalan orman muhafaza memuru Kozakbaş yaşadıklarını anlattı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Denizli'deki orman yangınında alevler arasında kalan orman muhafaza memuru Kozakbaş yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Son dakika... Denizli'deki orman yangınında alevler arasında kalan orman muhafaza memuru Kozakbaş yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan ve alevlerin arasında kalarak yaralanan orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş (50), Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan ve alevlerin arasında kalarak yaralanan orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş (50), Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanenin Yanık Merkezi'ndeki ilk müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Kozakbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Ağustos Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında görev yerine gittiğini bildirdi.

Şeflerin arayıp, "Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde yangın var. Oradan yangına gelebilecek kim ve ne araç varsa yönlendirin" dediğini anlatan Kozakbaş, şunları söyledi:

"Birkaç araçla yola çıktık. Yangın yerine vardık. Her yerde yangın vardı. Aşırı rüzgar vardı. 'Yukarıdan gelen araçları bu yoldan yönlendir.' dediler. Bir traktör ve arazöz geldi. Traktör geldikten sonra aşağıya geçtim. Aşağısı kapanmış. Üstü tarafa dolandım. Üst tarafım tamamen alevlerle doluydu. 100 metre civarında bir orman yolu var. 'Bu yolu çıkarsam canımı kurtarabilirim.' dedim. Oraya koştum. Kaç dakika koştuğumu bilmiyorum. Oraya çıktım. Canım adeta orada bitti. Biraz daha tarlanın içine doğru kendimi attım. Şefimiz aradım. 'Mustafa Bey ben yandım, beni acele alın.' dedim. Aşağıdan gelip, ateşten girememişler. Yukarıdan dolaşmışlar ateşten girememişler. Bir zaman sonra geldiler. Beni ateşin içinden çıkarttılar. Halime şükür. Demek yaşayacak zamanımız varmış."

"Önünde uzun bir tedavi süreci var"

Hastanenin Başhekimi Uzman Dr. Anıl Uçan da Denizli'nin Buldan ilçesinden yangında alevlerin ortasında kalan 60 yaşındaki Kozakbaş'ın 3 Ağustos'ta Eskişehir'e sevk edildiğini belirterek, Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındığını kaydetti.

Gecikmeden müdahale yapılıp hastanın ameliyata alındığını anlatan Uçan, "Vücudunun yüzde 40'ında yanık tespit edildi. Ciddi hayati tehlike oluşturacak yanıklar bunlar. Şu anda hastamız yoğun bakımda. Genel durumu iyi. Yardımla yemek yiyebiliyor. Önünde uzun bir tedavi süreci var. Yoğun bakım ve kritik süreç devam edecek. Bundan sonra tekrar ameliyata alınması ve bazı kritik işlemlerini yapılması gerekebilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp
Avcılar'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina adeta enkaza döndü
Avcılar'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina adeta enkaza döndü
Ormancı Yaşar, alevlerin çevresini sardığı dehşet anını anlattı
Ormancı Yaşar, alevlerin çevresini sardığı dehşet anını anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Deniz Akkaya Aleyna Tilki Yonca Evcimik
Spor Muslera Merve Çoban Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Denizli'deki orman yangınında alevler arasında kalan orman muhafaza memuru Kozakbaş yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 13:47:23. #1.16#

title