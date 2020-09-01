Son Dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı
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Son Dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu. Bakan Soylu daha sonra yaptığı açıklama söz konusu kişinin adının Mahmut Özden olduğunu açıkladı.

01.09.2020 10:30 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:35

Önemli gelişmeyi Twitter'dan duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalandığını duyurdu ve Emniyet Teşkilatı'na teşekkür etti. Soylu daha sonra sel felaketinin yaşandığı Giresun'da yaptığı açıklamada sözde emirin adının Mahmut Özden olduğunu söyledi ve ele geçirilen planların ne olduğunu anlattı.

"TEBRİKLER EMNİYET TEŞKİLATI"

Bakan Soylu şunları yazdı "DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı. Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı"

Son Dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı

İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'LI ÜZERİNDEN ULAŞILDI

Sel felaketinin yaralarını saran Giresun'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili şunları söyledi "İstanbul'da kalaşnikofla eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ mensubu yakalandı. Onun üzerinden ciddi bir araştırma başladı; talimatı nereden aldı, kimden aldı? Netice itibarıyla DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'e ulaşıldı. Daha da genişletildi ve evinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bilgisayarına el konuldu.

"TÜRKİYE'DE EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUĞU GÖRÜLDÜ"

O bilgisayarında elde edilen bilgilerde gerek Irak gerek Suriye'den sürekli talimatlar aldığı 10-12 kişilik gruplar oluşturma suretiyle Türkiye'de eylem ve hareketlilik ortaya koyacağı bir takım silah mühimmatların gömüleceği yerler, bunların kimlerle irtibatlanacağı yine aynı zamanda bir takım gruplara eylem yapmak bununla birlikte siyasilerin ve devlet adamlarının kaçırılıp Suriye tarafında götürülmesi hususunda planlar içinde olduğu görüldü. Operasyon devam ediyor. Onunla bağlantılı DEAŞ mensupları elimizde. "

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Son Dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı
Haber Yorumları (18)
SERHAN: Böyle devlet ve millet veya halk dusmanlarini ibreti alem yapin beslemeyin içerde bizden daha rahat yatiyorlardi
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MULAİM: libya ya gitmeyi red etmis cezaevi yolu gorundu
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TUR.KA.: Hain pislik ??
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