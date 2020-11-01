Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu
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Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu

01.11.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:24

Son dakika: Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy, Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğu iddia edildi. Resmi kaynaklardan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Ermenistan'ın, 27 eylül sabahı Terter Rayonu ve Füzuli Rayonu'nda sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıya Azerbaycan ordusu karşı hücuma geçerek karşılık verdi. Bu kapsamda Dağlık Karabağ bölgesinde işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, birçok kritik nokta ele geçirildi.

İDDİALI AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Şuşa'yı kontrol eden Karabağ'ı kontrol eder" demişti.

"ZAFERE İNANIYORUM" DEMİŞTİ

Harutyunyan, "Ben zafere inanıyorum, bu günlerin dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bunun için mücadele etmeniz, Azerbaycan ordusunu cezalandırmanız, bir an önce Artsah'a gelmeniz gerekiyor. Birkaç gün içinde cephede bir kırılma noktası oluşturmalı ve düşmanı Şuşa'nın kapılarında cezalandırmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu

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Haber Yorumları (3)
ZAFERIMIZ: SIMDIDEN KUTLU OLSUN, COK YASA CAN AZERBAYCAN TURKIYE CUMHURIYETI SONUNA KADAR SIZINLE CAN KARDESLERIMIZ SIZLERI COK SEVIYORUZ, KARABAG AZERBAYCAN''DIR!!!
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MEHMET: ermeniler 1990 rusların yardımı ile silahsız azerbaycandan karabağı aldı şimdi azerbaycan ve türkiye 90 lı yılların devleti değil akılsız dağ insanı ermeniler
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BÜLENT: ermeniler bu yenilgi ile bir daha türklerin karşısına çıkamaz
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