Son dakika! D100'de feci kaza, otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı
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Son dakika! D100'de feci kaza, otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı

Son dakika! D100'de feci kaza, otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Otomobilin ortadan ikiye bölündüğü kazada, yerde yatan yaralıların sıcaktan etkilenmemesi için vatandaşların şemsiye açarak önlem aldığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, Sakarya-Düzce D100 Karayolu Erenler ilçesi Sarıcalar sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan Ş.Y. idaresindeki 54 AES 229 plakalı Ford marka otomobil ile Sarıcalar sapağından D100 karayoluna çıkmak isteyen E.Ç. idaresindeki 54 YE 449 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanı etkisi ile Tofaş marka otomobil adeta bir kağıt gibi ortadan ikiye ayrıldı. Meydana gelen kazada sürücüler Ş.Y. ve E.Ç. ile birlikte araçlarda bulunan; M.Ç., B.Ç., M.Ç. ve S.Y. isimli 6 kişi yaralandı. Kazada yola savrulan yaralıları gören çevredeki vatandaşlar, yerde yatan yaralıların sıcaktan etkilenmemesi için ambulanslar bölgeye gelene kadar şemsiye açarak başlarında bekledi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslar ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği bölgede, trafik bir süre aksadı. Kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılması sonrasında normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Son dakika! D100'de feci kaza, otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı
Son dakika! D100'de feci kaza, otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı
Son dakika! D100'de feci kaza, otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı
Son dakika! D100'de feci kaza, otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı
Son dakika! D100'de feci kaza, otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı
Son dakika! D100'de feci kaza, otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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