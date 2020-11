Cumhuriyetçiler mahkemeden eli boş döndü! Michigan ve Georgia'da, seçimlerde hile olduğu iddiasıyla yapılan başvuru reddedildi

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik eyaletlerde oy verme işlemleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'a Michigan ve Georgia'dan kötü haber geldi. Trump'ın avukatlarının, hem Michigan hem de Georgia eyalet mahkemelerinde "seçimlerde hile olduğu" gerekçesiyle yaptığı başvurular reddedildi.

ABD'de 59. başkanlık seçim sonuçları henüz netlik kazanmazken oy sayımlarına ilişkin usulsüzlük olduğu iddiasıyla eyalet mahkemelerine başvuran Cumhuriyetçilerin dava talepleri kabul edilmedi.

ABD'de son yılların en kaotik seçim süreci devam ederken Başkan Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinin dava başvuruları gündemi meşgul ediyor.

HER İKİ EYALETTE DE BAŞVURULAR REDDEDİLDİ

Sabah saatlerinde hem Michigan hem de Georgia eyalet mahkemelerinde "seçimlerde hile olduğu" gerekçesiyle başvuran Trump'ın hukukçuları, mahkemelerden eli boş döndü. Her iki eyaletteki mahkemelerde de "seçimlerde usulsüzlük olduğuna ilişkin" ortaya konan iddiaların yeterli delil teşkil etmediğine yönelik kararlar çıktı.

CUMHURİYETÇİLER, PENSİLVANYA'DA DAVA AÇTI

Trump'ın seçim kampanya ekibi, Nevada eyaletindeki oylarda usulsüzlükler tespit ettiklerini, oy sayma işlemlerinin bir süreliğine durdurulması için dava açtıklarını açıklamıştı.

Öte yandanCumhuriyetçiler, kritik eyaletlerden Pensilvanya'da da dava açmıştı. Ayrıca, Philadelphia şehrindeki mahkeme, Cumhuriyetçi Partili isimlerin de seçim sayım merkezlerine girmelerine hükmetmişti.

NEVADA'DA YENİ DAVA AÇILIYOR

Trump'ın ekibi kaybetmek üzere oldukları seçimi kazanabilmek için ülke genelinde kritik eyaletlerde yeni davalar açmaya devam ediyor. Nevada'da seçim sonuçlarına itiraz eden Cumhuriyetçi Parti, 10 bin kişinin Nevada'da yaşamadığı halde oy kullandığını iddia ederek usulsüzlükler tespit edildiğini belirterek oy sayma işlemlerinin durdurulması için dava açtı. Nevada'da Biden, yüzde 0.9 oy oranıyla Trump'ın önünde bulunuyor.

PENSİLVANYA'DA GERGİN BEKLEYİŞ

20 delegeli kritik eyaletlerden Pensilvanya'da da dava açan Trump'ın ekibine Philadelphia şehrindeki mahkemeden olumlu yanıt gelmiş, Cumhuriyetçi Partililerin oy sayım merkezlerine girmelerine karar verilmişti.

Trump, rakibi Biden'ın ekibinin saatler önce Pensilvanya'da ve Nevada eyaletlerinde seçimleri kazandıklarını açıklaması üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biden'ın kazandığını iddia ettiği birçok eyalet hakkında seçim sahtekarlığı nedeniyle yasal olarak itirazda bulunacağız. Bol miktarda kanıt var. Biz kazanacağız. Önce Amerika" ifadelerini kullanmıştı.

Seçim sonuçlarına etkisi büyük olacak Pensilvanya'da Trump'ın destekçileri ellerinde bayrak ve pankartlarda sokaklara çıkarak heyecanla seçim sonucunu beklemeye başladı.

BİDEN'IN 264, TRUMP'IN 214 DELEGESİ BULUNUYOR

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme artık sonlara yaklaşıyor. Büyük oranda kesinleşen sonuçlara göre şimdilik Demokrat aday Biden'ın 264, Başkan Trump'ın 214 delegesi bulunuyor.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 214 Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Maine (1 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (38 delege)

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 264 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege) Maine (3 delege), Hawaii (4 delege), Nebraska (1 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16 delege)

KRİTİK EYALETLER

ABD'li yayın kuruluşları seçimin kaderini belirleyen kritik eyaletlerden Michigan ve Wisconsin'de Biden'in kazandığı bildirdi.

Trump Kuzey Carolina'da az farkla önde giderken, Georgia'daki avantajını yitirmeye başladı. Biden ise Arizona'da önde gidiyor. Pennsylvania'da ise Biden lehine olduğu tahmin edilen milyonlarca posta oyun sayılmaya başlamasıyla birlikte Trump'ın liderliği 164,000 oya indi.

Geçen seçimlerde bu Michigan ve Wisconsin'i kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın elindeki seçenekler giderek azalıyor. Trump seçimleri kaybetmesi halinde 1992 yılında George HW Bush'tan bu yana girdiği ikinci seçimi kaybeden ilk başkan olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur