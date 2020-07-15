Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşması yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde millete sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, "15 Temmuz, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde millete sesleniş konuşması yaptı

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"15 Temmuz'u anlamak için darbecilerin başarılı olmaları halinde ülkemizi ve milletimizi nereye sürüklemek istediklerini kavramak gerekir.

Milletimiz, eşsiz irfanıyla darbenin ilk saatinden itibaren tüm gerçekleri görmüş ve hemen harekete geçmiştir. Kadınıyla erkeğiyle her kesimden insanıyla Türk milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Bin yıldır hep süregeldiği gibi bugün de yerin üstünde yaşayanları ve yerin altındaki şehitleriyle Türkiye'nin sahibinin bu aziz millet olduğu bir kez daha teyit edilmiştir.

"MİLLETİMİZİN DESTANI SIRADAN BİR HİKAYE DEĞİLDİR"

15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki bin yıllık mücadeleye bakmak gerek. 15 Temmuz, sıradan bir darbeyi bastırma hikayesi değil. Milletimiz o gece hiçbir mecburiyeti olmadan, hiçbir karşılık beklemeden tamamen kendi insiyatifiyle harekete geçmiştir.

"15 TEMMUZ, ÜLKEMİZİ İŞGAL GİRİŞİMİYDİ"

15 Temmuz, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi. Tekbirler, salalar eşliğinde kıyama kalkan milletimiz vatanın özgürlüğüne sahip çıkarak hainleri tepelerken, kendisi üzerinde hesap yapanların hevesini kursaklarında bırakmıştır.

Bir asır önce vatan topraklarının dörtte üçünü kaybederek Cumhuriyet'i kuran milletimiz, 15 Temmuz'da bir daha aynı felakete müsaade etmeyeceğini ilan etmiştir.

Bu darbe girişimi milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır. Üzerimize çöken o kara gecede ülkemizi yükseltmek için daha çok çalışmamız gerektiğini gördük. Biliyoruz ki Türkiye 83 milyon vatandaşı ve 81 vilayetiyle güzeldir. Biliyoruz ki Türkiye birliğiyle, beraberliğiyle güzeldir. Kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğiz.

Ayasofya'da susturulan ezanı nasıl 86 yıl sonra yeniden semaya yükselttiysek, nasıl bayrağımızı her defasında daha yükseğe astıysak, terör örgütünün saldırılarını da aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız.

"HAYATA GEÇİRİLECEK DAHA ÇOK PROJE VAR"

Ağaç bahanesinin ardına sığınanlar da çukurlarda bölücülük yapanlar da sınırlarımızı kuşatmaya kalkanlar da bu akıbetten kurtulamamıştır. Teslim almak için darbe girişimi dahil her yola başvurdukları Türkiye'nin silkinip asırlık uykusundan uyanan bir dev gibi yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki: Daha bitmedi. Bu milletin daha söyleyecek çok sözü, hayata geçirecek çok projesi var. Çünkü bu millet yüreği ve bileği güçlü olmanın yanında arkasında ancak gönül gözü açık olanların fark edebileceği dua ordusu olan bir millettir. İslam'la müşerref olarak bu duayı aldık. Ayak bastığımız her yerde mazlumların yanında durarak bu duayı aldık. İstanbul'u fethederek bu duayı aldık."