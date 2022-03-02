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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaklaşık 50 milletvekili ve bazı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları katıldı. Milletvekillerinin görüş ve önerilerini paylaşacağı toplantıda yaşanan iç ve dış gelişmelerin de değerlendirileceği öğrenildi.

(Hülya Keklik/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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