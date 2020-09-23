Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı

23.09.2020 20:31 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:44
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, istikşafi görüşmelerin gidişatının, Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istikşafi görüşmelerin gidişatının Yunanistan'ın tavrına bağlı olduğunu söyledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-NATO ilişkileri değerlendirildi.

"TÜRKİYE GERGİNLİĞİN DÜŞÜRÜLMESİNDEN YANA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden ve diyalogdan yana olduğunu sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de açık ve net biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

"GÖRÜŞMELERİN GİDİŞATI YUNANİSTAN'IN ATACAĞI ADIMLARA BAĞLI"

Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmasına ve tahriklere rağmen Türkiye'nin sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada ilan edilen istikşafi görüşmelerin gidişatının Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Doğu Akdeniz meselesinde ortaya koyduğu yapıcı çabaları takdirle karşıladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda NATO'daki ayrıştırma sürecine ilk andan itibaren destek verdiğini ve bir uzlaşıya varılmasını samimiyetle arzu ettiğini belirtti.

"TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA BÖLGESEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ÖNEMLİ"

NATO'daki ayrıştırma çalışmasında, Türkiye olarak mutabakata son derece yakın olunduğunu düşündüklerini belirten Erdoğan, NATO dayanışmasının ve bu bağlamda Türkiye ile dayanışmanın bölgesel sorunların çözümü noktasındaki önemine işaret etti.

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