Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Ukrayna lideri Zelenski: Türkiye'nin istikrarlı desteği için minnettarız - Haberler

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Ukrayna lideri Zelenski: Türkiye'nin istikrarlı desteği için minnettarız

Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce İngiltere Başbakanı Johnson ve daha sonra da Ukrayna lideri Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Zelenski, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Türkiye'nin düzenli desteği için minnettarız. Rusya Federasyonu'nun devam eden saldırıları ve nükleer terörizmi hakkında kendisini bilgilendirdim. Saldırganlığı bitirmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki savaşa ele almak için bugün önce Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve daha sonra da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yle telefonda görüştü.

"SALDIRGANLIĞI BİTİRMELİYİZ"

Zelenski Twitter'dan yapığı açıklamada, " Türkiye'nin düzenli desteği için minnettarız. Rusya Federasyonu'nun devam eden saldırıları ve nükleer terörizmi hakkında kendisini bilgilendirdim. Saldırganlığı bitirmeliyiz" dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Ukrayna lideri Zelenski: Türkiye'nin istikrarlı desteği için minnettarız

ERDOĞAN, JOHNSON'LA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-İngiltere ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.

Servet Uzun
Servet Uzun
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Savaş, Politika, Dünya, Güncel, Haberler

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