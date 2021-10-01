Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz - Haberler
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika! TBMM'nin açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemdeki "Kürt sorunu" söylemlerine karşılık olarak, "Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tbmm'nin 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılış programına katılıyor. Konuşmasında yeni anayasa çalışmalarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır'' ifadelerini kullandı.

"İSTİSMAR KONUSU YAPMAK İSTEYENLERİN MASKELERİNİ DÜŞÜRECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde "Kürt sorununa çözüm" tartışmaları üzerine olan söylemlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adına 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük. Bunu hala istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, "HDP'li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrı-meşru mu tartışmasına en iyi cevaptır. HDP ile AK Parti arasına sıkışan seçmen çıkış yolunu, üçüncü alternatifi arıyor. Hiç kimse Kürt seçmen kitlesini HDP'nin sadık bendesi olarak görmesin. Siyasetin görevi onlara gidecek yeri göstermektir" şeklinde konuşmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'na yönelik "HDP'yi meşru organ görmek demek, PKK'yı muhatap almak demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz - Haberler
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