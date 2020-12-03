Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans ile katıldığı BM Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'da, "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'na video mesaj gönderdi. "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, "Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı uluslararası iş birliği ve küresel dayanışmadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Salgının ilk gününden bu yana uluslararası iş birliğine gittik. Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır.

İKİ TÜRK DOKTORA TEBRİK

Dünya aşı üretimi kapsamında gelen haberlere ümit bağlamıştır. Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE KÜRESEL DAYANIŞMA MESAJI

Uluslararası toplum 21. yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıya. Hastalığın bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı, uluslararası iş birliği ve küresel dayanışmadır."