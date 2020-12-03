Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti

03.12.2020 17:42 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:53

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans ile katıldığı BM Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'da, "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'na video mesaj gönderdi. "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, "Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı uluslararası iş birliği ve küresel dayanışmadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Salgının ilk gününden bu yana uluslararası iş birliğine gittik. Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır.

İKİ TÜRK DOKTORA TEBRİK

Dünya aşı üretimi kapsamında gelen haberlere ümit bağlamıştır. Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE KÜRESEL DAYANIŞMA MESAJI

Uluslararası toplum 21. yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıya. Hastalığın bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı, uluslararası iş birliği ve küresel dayanışmadır."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İrem Derici Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Falcao Fatih Terim Yılmaz Vural Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 17:53:23. #1.14#
title