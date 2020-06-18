Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS'nin yapıldığı günlerde sınırlı bir şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini açıkladı. LGS, 20 Haziran Cumartesi saat 9.30'da ve 11.30'da başlayacak. YKS; 27 Haziran Cumartesi saat 10.15'te, 28 Haziran Pazar 10.15 ve 15.45'te olacak.

Önümüzdeki hafta sonu 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS ve 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'nin olduğu saatlerde sınırlı bir şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Gelişmeyi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler."

LGS VE YKS'NİN SINAV SAATLERİ

LGS: 20 Haziran Cumartesi günü tüm yurt genelinde yapılacak LGS sınavında birinci oturum 09.30'da başlayacak. LGS ikinci oturum sınavı ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturum 75 dakika, ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

YKS: ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15

2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15

2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45