Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz

22.11.2020 14:22 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:47

Son dakika! AK Parti 7. Olağan Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop İl Kongrelerine online olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak "Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında partisinin kongrelerini online yapma kararı almıştı. AK Parti 7. Olağan Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Milletimiz tamam diye ifade ettiğimiz kurallara hassasiyetle uyarsa birkaç hafta içeresinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi halde belki ilave tedbirler almak durumu ile karşı karşıya kalabiliriz.

"ÜLKEMİZİ SİNSİ OYUNLARLA ALABİLECEKLERİNİ SANANLARIN HEVESİ KURSAĞINDA KALDI"

Bir süredir ardı ardına yaşadığımız saldırılar ve karşılaştığımız tuzaklar bizi Anadolu bozkırlarına hapsetme amacı taşıyor. Bu kirli senaryoyu yırtıp çöpe attık. Vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza daha sıkı sarıldık. Kendi vatandaşlarımızla birlikte kalbini ve gözünü bize yöneltmiş tüm dostlarımızın dualarıyla engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını kullanarak sinsi oyunlarla teslim alabileceklerini sananların heveslerini kursaklarında bıraktık.

"DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDAN YÜRÜDÜK"

Sokakları karıştırmaya çalıştılar ihanetlerini gözlerinin önüne serdik. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi sınırlarımızı taciz etmeyi denediler başlarını ezdik. Ne yaparsak yapalım demokrasiden hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktan vazgeçmedik. Şimdi bu süreci yeni hukuk ve ekonomi reformları ile daha da ileriye taşıyacak bir atılım başlatıyoruz. Biz bugüne kadar sadece Allah'tan yardım bekledik. Milletimize güvendik. Doğru bildiğimiz yolda yürüdük"

"GEZİ'NİN PLANLAYICILARININ SAVUNUCUSU OLAMAYIZ"

Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan ve bunlarla ilgili şuan içeride olan bugün yarın bunların hiç bir zaman savunucusu olmadık. Biz, Gezi eylemlerinin planlayıcılarının, finansörlerinin savunucu olamayız.

"HİÇBİR ÜLKENİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İLE SORUNUMUZ YOK"

Biz kendimizi daima Avrupa'nın parçası olarak görüyoruz. Bizi başka arayışlara mecbur bırakmadıkları sürece tercihimizi Avrupa'dan yana kullandık. Bizim hiçbir ülkenin toprak bütünlüğüyle bir sorunumuz yok. Ama geçmişleri sömürge ve zulüm ile dolu olanların yüzüne bunları vurmak suçsa suçluyuz.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz

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