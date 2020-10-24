Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor

Son dakika! Kayseri'de partisinin il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kardeşim Aliyev ile görüştüm, Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Macron için "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" dedi.

AK Parti Kayseri 7.Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu sabah Aliyev ile görüştüğünü söyleyen Erdoğan, "İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Azerbaycan televizyonunda spiker kardeşimin gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisiyle paylaştım ve şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz, işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Oraları geri almaya hamdolsun başladılar. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kayseri girdiğimiz he seçimde önüne arkasına, sağına soluna bakmadan yanımızda yer aldı. Girdiğimiz her savaşta göğsünü siper etmekten kaçınmadı.

Kayseri'de belediyelerimiz ve TOKİ vasıtası ile 20 yılda 100 bin konutu dönüştürdük. Kayseri, gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi. Kayseri'nin kendisi dünyada bir marka haline gelmiştir. 2023'ün sembolü olan bu şehrimizin, 2053 vizyonumuzun da sancaktarlığını yapacağına inanıyorum. İlk kongremizi Şırnak'ta yaptık. Büyükşehir olarak ilk kongremizi ise Kayseri'de yapıyoruz. Yarın da inşallah Malatya'da olacağız.

"GELİŞMİŞ DEVLETLERİN KENDİ VATANDAŞLARINA BİLE FAYDASI OLMADIĞINA ŞAHİT OLDUK"

Gelişmiş denilen devletlerin bırakın dünyayı yönetmeyi, kendi vatandaşlarına bile faydası olamadığına şahit olduk. Türkiye, bu hercümerç içinde hak ettiği yeri bulmanın peşinde. Asırlardır gasp edilen haklarımıza sahip çıkmakta kararlıyız.

"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Bizim kimsenin toprağı, hakkı, hukuku ve topraklarında gözümüz yok. Sadece kendimiz ve birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin haklarını korumaya çalışıyoruz. Binlerce KM öteden gelip burnumuzun dibinde terör koridoru kurmaya çalışanları elbette seyredecek değiliz. Kayseri'de bombalı saldırı yapan bir haini saklandığı ininde bulup ülkemize getirdik. Bunları yapmayıp da şehitlerimizin kanlarını yerde mi bırakalım?

"MACRON'UN İSLAM İLE DERDİ NEDİR?"

Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküp doğal gaz rezervi Akdeniz için umutlarımızı artırmıştır. İnşallah bu bölgeden de müjdeler bekliyoruz. Libya'da darbecilerin yanında yer alan tüm ülkelerin demokrasi sicili bozulmuştur. Hele hele bu Macron denen zatın İslam ile derdi nedir? Müslümanlar ile olan derdi nedir?

"MACRON'UN ZİHİNSEL NOKTADA BİR TEDAVİYE İHTİYACI VAR"

Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubuna farklı davranan bir devlet başkanına ne denilebilir? Öncelikle bir akli dengeden kontrole ihtiyacı var. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmak, seçimde akıbetini göreceğiz.

"KENDİNE BİR ŞEY KAZANDIRAMADI Kİ FRANSA'YA KAZANDIRSIN"

Yolunun çok uzun olduğunu düşünmüyorum. Kendine bir şey kazandıramadı ki, Fransa'ya kazandırsın. Azerbaycan'daki saldırıların arkasında bunlar var. Minsk 3'lüsünde yer alıyorsunuz, ne yaptınız bugüne kadar? Azerbaycan topraklarını işgalden kurtardınız mı? Ermenilerin Azerbaycan topraklarına saldırıları ile başlayan çatışmalar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarını kurtarma mücadelesine dönüşmüştür.

"ONLARI GÖZLERİ YAŞLI BIRAKMAYACAĞIZ"

Evleri bomba yemiş olan Nigar kızımızı dün izledim. Nigar kızımız orada dertlerini anlatıyor, ve tabi gözleri yaşlı. Biz inşallah onları gözleri yaşlı bırakmayacağız. İnanıyorum ki, Azeri kardeşlerimiz bu mücadeleden zaferle çıkacaklar. Azerbaycanlı kardeşlerimiz katledilirken, dilleri kapalı, kulakları sağır olanlar vardı. Bugün çatışmalar dursun diyenler riyakarlığın dik alasıdır. Azerbaycan'ın topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vereceğiz.

"CAMİYE YAPILAN BASKINI HİÇBİR GÜVENLİK BASKISI İLE AÇIKLAYAMAZLAR"

Yükselen İslam düşmanlığını endişe ile takip ediyoruz. Almanya'da yüzlerce polisle camiye yapılan baskını hiçbir güvenlik baskısı ile açıklayamazlar, bu düpedüz İslam düşmanlığıdır. Biz böyle bir şey yaptık mı, yapmadık. Bizim cibilliyetimizde yok bu. Bunların liderleri ile konuşunca olmaz böyle bir şey, nasıl olur diyorlar. Laiklik, laiklik diyorlar, hep yalan, yalan.

"İSLAM DÜŞMANLIĞININ, TÜRK DÜŞMANLIĞI OLDUĞUNU AKILLARIMIZDAN ÇIKARMAMALIYIZ"

Güya laikliğin kalesi Fransa'da Peygamber Efendimiz ile ilgili karikatürün bina duvarına yansıtılması en basit tabirle bayağılıktır. İslam düşmanlığının Türk düşmanlığı olduğunu da akıllarımızdan çıkarmamalıyız. Batılı için Müslüman Türk'tür, Türk'te Müslüman'dır. Şimdi kendi vatandaşı olan Müslümanlara saldırı ile Avrupa faşizmi başka bir boyuta geçmiştir. Avrupa'daki 6 milyonu aşkın vatandaşımızın ve Müslüman toplumun tamamının huzurlu bir şekilde yaşaması için her türlü gayreti göstermekte kararlıyız.

"KİRLİ OYUNLARI TARİHİN HÜKMÜNE HAVALE EDİYORUZ"

Türkiye pek çok cephede büyük bir mücadele verirken ülkemize karşı husumet cephesinin bayraktarlığına soyunanların üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz bu kayıpları başka yerlerden fazlasıyla telafi ederiz. Bu kirli oyunları tarihin hükmüne havale ediyoruz"