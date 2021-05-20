Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini İsrail Başbakan'ı Netanyahu'ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında benzerlik kurmuştu. Özellikle AK Partililerden büyük tepki çeken sözler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez" sözleriyle tepki göstermişti. Bugün konuyu yargıya taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz üzere, mart ayında, İsrail'de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail'in en uzun süreli başbakanı Netanyahu'nun, yeni bir hükümet kurmasına imkan vermedi. İsrail Cumhurbaşkanı da, hükümeti kurma görevini, Yeş Atid partisine verdi. Birdenbire, İsrailli Arap partileri kritik bir öneme sahip oluverdiler. Çünkü hükümet ortağı olma, yeni iktidarı belirleme ihtimalleri doğdu. Bu gelişmeler üzerine, bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan, Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı. Önce Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra kışkırtmaları yaşandı, ardından da, Gazze'ye operasyon başladı. İsrailli Arap partileri de, yaşananlara tepki olarak koalisyon görüşmelerinden çekildi. Kim kazandı? Savaş tüccarları kazandı. Koltuk meraklıları kazandı. Değişim istemeyen statükocular kazandı. Peki kim kaybetti? İsrail'de yaşayan Araplar kaybetti. Gazze'deki siviller, kadınlar ve çocuklar kaybetti. İsrail demokrasisi kaybetti." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN AKŞENER'E YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e verdiği yanıtta, "Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Benim İsrail'in Başbakanı ile Davos'ta bir maceram oldu. Davos'ta o zamanki İsrail Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez. Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Netanyahu'ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da vererek yolumuza devam edeceğiz." dedi.