Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta açılışını yaptığı Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, ABD'yle ilişkilerle ilgili "Oğul Bush ile iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem" şeklinde konuşmuştu.

"DAHA ÖNCE HİÇBİR LİDERLE BUNU YAŞAMADIM"

Daha sonra yurda dönen Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'a da tepkilerini dile getirerek, "Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım" sözlerine yer vermişti.

ROMA'DA BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEKLER

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşecek.

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