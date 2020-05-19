Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle telekonferans yöntemiyle gençlere hitap etti. Erdoğan, Türkiye'deki gençlere, 19 Mayıs 1919'u işaret ederek "101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın" şeklinde seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda videokonferansla gençlere hitap etti. Erdoğan, Türkiye'deki gençlere, 19 Mayıs 1919'u işaret ederek "101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın" şeklinde seslendi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen korona virüs salgını nedeniyle bu sene buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Buna rağmen siz gençlerimizin kendi bayramına sahip çıkmasından mutluluk duyuyorum. 19 Mayıs asla pes etmeyen bir milletin dirilişidir. 19 Mayıs milletimizin kurtuluşunun müjdesi olmuştur. Böyle bir günün gençliğimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. Hamasetten ve husumetten uzak bir şekilde tarihimizi öğrenmeniz gerekiyor. köklerimizle irtibatımızı ne kadar diri tutarsak hayatta o kadar güçlü oluruz.

"GENÇLERİMİZİ BÜYÜK TÜRKİYE'NİN MİMARLARI OLARAK GÖRÜYORUZ"

19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır. Gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Türkiye'de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor . Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz.

Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız.

"ŞEHİR EŞKIYALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Van ve Adana'da olduğu gibi milletle bağını koparmışların, bırakın yardım yapmayı, yapılan yardıma tahammül gösterememesi gayet doğaldır. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasete şiddet bulaştırmak isteyen şehir eşkıyalarına izin vermeyeceğiz.

GENÇLERE SAHTE HESAP UYARISI

Gençlerimizden sosyal medyada sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmalarını bekliyorum.

MASKE - MESAFE - TEMİZLİĞE RİAYET EDECEĞİZ

Korona virüs salgınında rehavete düşersek çok daha büyük sıkıntılara düşebiliriz. Maske, mesafe, temizlik olarak belirlediğimiz üç kurala muhakkak riayet edeceğiz. Bu ülkenin salgınla mücadelesinde siz gençlere güveniyorum.