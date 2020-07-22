Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski sevgilisi tarafından katledilen Pınar Gültekin'in ölümüne ilişkin, "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu" diyerek, davanın bizzat takipçisi olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin'in ölümüne ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

"DAVANIN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Erdoğan sözlerini, "Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Pınar Gültekin'e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyorum." şeklinde sonlandırdı.