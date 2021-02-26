Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili ilk yorum: Darbenin her türlüsüne karşıyız
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili ilk yorum: Darbenin her türlüsüne karşıyız

26.02.2021 14:44 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:13

Son dakika! Dün Ermenistan'da ordu Başbakan Paşinyan'ı istifaya davet ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Darbenin her türlüsüne karşıyız. Yönetim değişecekse bunu Ermenistan halkı yapar" dedi.

Azerbaycan karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası ülkesinde istenmeyen adam ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan, ordu tarafından istifaya davet edildi. Bu durum darbe girişimi olarak nitelendirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

"DARBENİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Darbenin her türlüsüne karşıyız. Yönetim değişecekse bunu Ermenistan halkı yapar" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan satır başları şu şekilde:

"Darbeleri kabul etmemiz söz konusu değil. Askerin devreye girmesi ile darbe çığırtkanlığına girilmesi kabul edilebilir değil. Yönetim değişikliğine gidilecek ise, bunu Ermenistan halkı yapar. Bunu Ermenistan halkına bırakmak lazım. Buradaki Ermenistan halkı buradaki idareden memnun değil. Olay darbe olunca darbeye bakışımız farklıdır.

NORMALLEŞME ADIMLARIYLA İLGİLİ

Bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim Kurulu'nun çalışmaları Kabine'nin önüne gelecek. Bunun çalışmasını yapacağız. Ne denli istatistiki eğriler nereler varıyor. Sağlık Bakanımız bize sunum yapacak. Ne tedbirler alabiliriz? Lokantalar ile ilgili neler yapmamız gerekir, otellere varıncaya kadar bunların kararlarını Pazartesi günü Kabine'de alacağız.

"DÜNYA BU PROJEYİ HAYRAN HAYRAN İZLEYECEK

Bu proje benim belediye başkanlığı dönemine dayanan bir projedir. Boğazın özellikle ne tür tehditler altında olduğunu, İstanbul'da yaşayan halkım gayet iyi biliyor. Bundan yıllar önce bir Romen tankerinin Sarayburnu açıklarındaki olayı, aylarca bu tanker burada yandı. Zaman zaman boğazın değişik yerlerinde tankerlerin yalılara bindirmesi olaylarını biliyoruz. Hala ana muhalefet yaptırmayız diyor. Neyi yaptınız ki siz? İnadına ifadesini ben İstanbul'umuza bir güzellik kazandıracağız ve bu yeni değil, 'Çılgın Proje' diye ifade ettiğim projedir. Dünya bu projeyi de hayran hayran yerinde gelip izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi"

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili ilk yorum: Darbenin her türlüsüne karşıyız

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