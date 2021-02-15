Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin Gara şehitleriyle ilgili açıklamasına sert tepki
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin Gara şehitleriyle ilgili açıklamasına sert tepki

15.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:35

Son dakika! ABD'nin Gara'da verdiğimiz 13 şehit ile ilgili "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıklama evlere şenlik, bal gibi PKK'nın yanındasınız" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da bir mağarada şehit edilen 13 vatandaşımız için ABD tarafından yapılan başsağlığı mesajına, AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki geldi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: HABER DOĞRUYSA KINIYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan mesajda yer alan "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri tepki çekmişti.

"PKK'NIN YANINDA VE ARKASINDASINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu açıklamaya şu sözlerle yanıt verdi:"Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var. Evlere şenlik. Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Bal gibi de yanlarındasınız. Hani siz YPG'nin yanında değildiniz? Yanındasınız ve arkasındasınız. Bunlar binlerce tır mühimmat getirdiler, teröristlere teslim ettiler.

"BERABERSEK BİZE SAMİMİ DAVRANACAKSINIZ"

Artık lama yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Ordumuz zaman ve mekan tanımaksızın gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebiliyor. Türk ordusu önünde durabilecek terör örgütü ya da piyon yoktur. Son harekatımızda bu gerçeği biz bir kez daha gördük."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin Gara şehitleriyle ilgili açıklamasına sert tepki

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