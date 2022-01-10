Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, önceki gün partisinin Kocaeli'de düzenlediği İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Özkoç, burada yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı terör örgütüyle ilişkilendirerek sert ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün, Özkoç'un konuşmalarında hakaret içeren ifadeler olduğunu belirterek 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

"HAKARET NEDENİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın, tazminat davasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "CHP Grup Başkanı Vekili Engin Özkoç, Kocaeli İl Danışma Toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal eden mesnetsiz isnatlarda bulunmuştur. Söz konusu açıklamaları nedeniyle Engin Özkoç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunulduğu gibi adı geçen aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" dedi.

"FETÖ, CUMHURBAŞKANIMIZA BÜYÜK BİR HUSUMET BESLEMEKTEDİR"

Aydın tarafından dilekçenin detayları da paylaşıldı. Dava dilekçesinde özetle şu ifadelere yer verildi: "Engin Özkoç'un Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamaları tümüyle mesnetsizdir ve kişilik Haklarına ağır saldırı mahiyetindedir. Öncelikli şunu ifade etmek gerekir ki, Sayın Cumhurbaşkanımız, 40 yılı aşkın var olan bir yapının terör örgütü olarak ilan edilmesi ile Devletten ve toplumdan tasfiyesi edilmesi mücadelesine liderlik etmiş ve çok önemli başarılar elde etmiştir. Bu nedenle FETÖ, Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük bir husumet beslemektedir. Bu husumetin bir yansıması olarak 15 Temmuz darbe girişiminde, Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlemiştir. Bu husus, istinaf ve temyiz aşamalarından geçerek kesinleşen Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/ 22 E, 2017/ 253 K., 04.10.2017 T. sayılı dosyası ile sabittir. Sayın Cumhurbaşkanımız, mağduru olduğu bir örgütün faili olarak gösterilmeye çalışmaktadır ki, bu nitelikteki iddiaların akıl ve mantıkla telifi kabil olmadığı açıktır.

"FETÖ VE PKK İLE MÜCADELEYİ, VİCDAN SAHİBİ HERKES TAKDİR EDİYOR"

Aynı durum PKK için de geçerlidir. 40 yıllı aşkın bir geçmişi olan bu terör örgütü, Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği ve mücadelesi sayesinde bitme noktasına getirilmiştir. Bu nedenle adı geçen örgütün, Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu husumet, örgüt yöneticileri ve mensupları tarafından sık sık dile getirilmektedir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın, FETÖ ve PKK ile olan mücadelesi ve kararlılığı da toplumda akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği bir husustur. Bugün terör örgütlerinin egemen olmadığı, özgür ve bağımsız, bütünlüğünü muhafaza etmiş bir ülkede yaşıyorsak, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı mücadelesinin payı büyüktür.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KİŞİLİK HAKLARI İHLAL EDİLMİŞTİR"

Sayın Cumhurbaşkanımızı, canı pahasına mücadele ettiği terör örgütlerinin parçası veya yardımcısı olarak göstermek açık bir iftiradır ve kişilik haklarına ağır bir saldırıdır. Kaldı ki adı geçen kişi bu nitelikteki kışkırtıcı açıklamalarını artık alışkanlık haline getirmiştir. Geçmişte de benzeri mesnetsiz ve kışkırtıcı açıklamaları yaparak TBMM'de gerginliklerin fitilini ateşlemiş ve nahoş görüntülerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Hakaret kastı, yoruma mahal bırakmayacak şekilde ortadadır. Dava ve şikayet konusu söz ve eylemlerinin, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında himaye edilmesi mümkün değildir. Çünkü bu hürriyetlerin sağladığı yetkiler açıkça kötüye kullanmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal ederek, ifade hürriyetinin sınırlarına tecavüz edilmiştir."

Sonuç olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesinde Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açılması talep edilmiştir. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dilekçede ise 250 bin TL manevi tazminatın tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir.

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