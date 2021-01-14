Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan koronavirüs aşısı olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde Sinovac tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen CoronaVac aşısını yaptıracak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısı sonrasında aşı olacağını açıkladı.

BAKAN KOCA VE BİLİM KURULU ÜYELERİ DÜN AŞI OLMUŞTU

Dün, ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuş, ardından Bilim Kurulu üyeleri ve bazı doktorlar aşı yaptırmıştı. Bugün de Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olacak.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BUGÜN ÖRNEK OLMAK İÇİN AŞI YAPTIRACAK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası hastaneye gideceğini söyledi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanımızın önerileri doğrultusunda bugün örnek olmak için aşı yaptıracaktır" dedi.