Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'da ölü sayısı 170'i buldu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Erdoğan, "Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programı kapsamında bugün Bosna Hersek'i ziyaret etti. Bosna'da son derece içten ve samimi şekilde karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a binlerce insan tarafından sevgi gösterisi düzenlendi. Gün içerisinde temaslarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

"ÖLÜ SAYISI 170'İ BULDU"

Afganistan'daki ölü sayısının yükseldiği yönündeki haberini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

Güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girdi. Balkanlardaki güncel görüşmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır. Az sayıda elemanımız orada bulunuyor. Biz Afganistan'dan bütün ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz. Barışın geleceğine her türlü desteği vereceğiz.

3 İNGİLİZ VE 13 ABD'Lİ DE AYNI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, Kabil'de dün düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 3 İngiltere vatandaşının olduğunu, 2 İngiltere vatandaşının ise yaralandığını açıkladı.

Öte yandan saldırılarda 13 ABD askeri hayatını kaybederken, 18 ABD askeri yaralanmıştı.