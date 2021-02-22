Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afet riski altındaki binalar) Şahsen ben güçlendirmekten değil, yenilemeden yanayım"
22.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:07
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni katıldı. (5)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü