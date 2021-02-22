Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afet riski altındaki binalar) Şahsen ben güçlendirmekten değil, yenilemeden yanayım"
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afet riski altındaki binalar) Şahsen ben güçlendirmekten değil, yenilemeden yanayım"

22.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:07

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni katıldı. (5)

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afet riski altındaki binalar) Şahsen ben güçlendirmekten değil, yenilemeden yanayım'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afet riski altındaki binalar) Şahsen ben güçlendirmekten değil, yenilemeden yanayım'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afet riski altındaki binalar) Şahsen ben güçlendirmekten değil, yenilemeden yanayım'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afet riski altındaki binalar) Şahsen ben güçlendirmekten değil, yenilemeden yanayım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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