ABD ile ilişkilerde yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yansıdı: Biden ile mutabık kaldık
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ABD ile ilişkilerde yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yansıdı: Biden ile mutabık kaldık

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden'le yaptığı görüşme hakkında da bilgi veren Erdoğan, "ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiç bir meselemizin bulunmadığı konusunda Biden ile mutabık kaldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından merakla beklenen açıklamalarını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem gündemdeki konular hem de NATO zirvesi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

"ÜSTESİNDEN GELİNEMEYECEK HİÇBİR MESELE YOK DİYE KONUŞTUK"

ABD Başkanı Biden'le NATO zirvesinde yaptığı görüşmenin, ikili ilişkiler anlamında olumlu geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselemizin bulunmadığı konusunda Biden ile mutabık kaldık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'le görüşmesinden verdiği detaylar şu şekilde:

3 Haziran'da Litvanya Cumhurbaşkanı sayın Naseday, Letonya Cumhurbaşkanı, Macaristan Başbakanı sayın Orban'la, Fransa Cumhurbaşkanı sayın Macron'la, Birleşik Krallık Başbakanı sayın Johnson'la, sayın şansölye Merkel'le, sayın Miçotakis ve son olarak ABD Başkanı sayın Biden'la bir araya geldik.

"DOĞRUDAN TEMASLARIMIZI SIKLAŞTIRMA KARARI ALDIK"

Pek çok ülke lideriyle kısa süreli sohbet etme imkanı bulduk. Bugüne kadar çeşitli gerilimler yaşadığımız kimi isimler başta olmak üzere biraraya geldiğimiz liderlerle işbirliği alanları üzerinden gidilerek geliştirilmesi hususunda mutabık kaldık. Sayın Macron, sayın Miçotakis ve sayın Biden'la doğrudan temaslarımızı sıklaştırma kararı aldık."

ABD ile ilişkilerde yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yansıdı: Biden ile mutabık kaldık
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Abdullah Karlidag
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