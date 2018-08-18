Son Dakika! Erdoğan 1380 Oyla Yeniden AK Parti Genel Başkanı Oldu!
Son dakika! AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde Başkan Erdoğan 1380 oyla yeniden Genel Başkan oldu.
AK Parti 6. Olağan Kongresi Ankara'da yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1380 oyla altıncı kez genel başkan oldu. Kongrede AK Parti'nin yeni MKYK, disiplin kurulu, etik kurulu belli oldu.
AK PARTİ'DE YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU
AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu belli oldu. AK Parti 6. Olağan Kongresi Ankara'da yapılıyor. Kongre'de AK Parti'nin yeni kurulları da belli oldu. Buna göre, 50 kişilik MKYK listesinde 15 kadın, 29 yeni üye yer aldı.Listedeki 42'si 27'nci dönem milletvekili ve milletvekili olmayan 8 isim yer aldı.
ERDOĞAN 6. KEZ GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak, 1380 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.
İşte yeni MKYK'da yer alan isimler:
Ahmet Arslan
Ahmet Sami Ceylan
Ahmet Sorgun
Ahmet Tan
Ali İhsan Yavuz
Bülent Tüfenkci
Büşra Paker
Cevdet Yılmaz
Çiğdem Karaaslan
Efkan Ala
Emine Zeybek
Erkan Kandemir
Erol Kaya
Fatih Şahin
Fatma Aksal
Fatma Betül Sayan Kaya
Gökçen Özdoğan Enç
Hacı Ahmet Özdemir
Hamza Dağ
Harun Karacan
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Hatice Merve Tatar
Hayati Yazıcı
İbrahim Halil Yıldız
İffet Polat
Jülide Sarıeroğlu
Leyla Şahin Usta
Lütfi Elvan
Mahir Ünal
Markar Eseyan
Mehmet Özhaseki
Metin Bulut
Metin Yavuz
Murat Baybatur
Mustafa Ataş
Mustafa Köse
Mustafa Yel
Mustafa Yeneroğlu
Mahmut Atilla Kaya
Numan Kurtulmuş
Nurettin Canikli
Orhan Miroğlu
Osman Nuri Gülaçar
Ömer Çelik
Öznur Çalık
Tuğba Işık Ercan
Vedat Demiröz
Vildan Polat
Yavuz Subaşı
Zehra Taşkesenoğlu
LİSTE DIŞI KALANLAR
Ali Aydınoğlu
Abdulhamit Gül
Asuman Erdoğan
Bekir Bozdağ
Berat Albayrak
Burhan Kuzu
Bülent Karakuş
Cahit Özkan
Ethem Sancak
Fevzi Şanverdi
İsa Sinan Göktaş
İshak Gazel
İsmail Emrah Karayel
Mehmet Eker Yılmaz
Mehmet Mehdi Eker
Mehmet Muş
Mustafa Savaş
Ravza Kavakçı Kan
Recep Uncuoğlu
Rümeysa Kadak
Süleyman Soylu
Tamer Dağlı
Yasemin Atasever
Zeki Aygün
Zelkif Kazdal
Zeyid Aslan
Zeynep Alkış
YEDEK MKYK ÜYELERİ
Ayşe Güliz Yılman
Alaaddin Parlak
Nevzat Şatıroğlu
Ayşenur Nacar
Salif Fırat
Muhammet Müfit Aydın
Mehmet Altay
Müzehher Belma Erdoğan
Ahmet Mücahit Arınç
Neslihan Cenk
Hüseyin Yayman
İsa Sinan Göktaş
Cemal Taşar
Nazan Aytop
Çiğdem Koncagül
Mehmet Akif Kalaycı
Hakkı Şanlı
Sevde Sena Dağlı
Esme Özbağ
Muhammet Fatih Gök
Azmi Ekinci
Şengül Karslı
Emre Ete
Eyüp Özsoy
Davut Coşkun Şiviloğlu
MERKEZ DİSİPLİN KURULU
Asıl Üye Adayları
Ahmet Aydın
Abdülkadir Özel
Ali Özkaya
Behiye Eker Albayrak
Betül Altınsoy Yanılmaz
Fatma Öncü
Kerem Ali Sürekli
Osman Mesten
Serap Yahşi Yaşar
Serkan Bayram
Türk İslam Karakoç
YEDEK ÜYELER
Tülay Selamoğlu
Taha Ayhan
Abdülmecit Tarhan
Zeynep Müjde Sakar
Sabri Öztürk
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU
Yalçın Akdoğan
İlyan Şeker
Ayşe Keşir
YEDEK ÜYELER
Ahmet Kılıç
Kurtcan Çelebi
SİYASİ ERDEM VE ETKİK KURULU
Mehmet Ali Şahin
Ayşenur Bahçekapılı
Haline İncekara
Kemalettin Aydın
YEDEK ÜYELER
Emre Çalışkan
Samet Özdemir