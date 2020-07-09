Son dakika... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik: "Ermeniler Osmanlı Devleti'ne ihanet etti"
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik: "Ermeniler Osmanlı Devleti'ne ihanet etti"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "Ermeni sorununun arka planı ve tarihi gerçekler" isimli gerçekleştirdiği konferansta, "Ermeniler Osmanlı Devleti'ne ihanet etmişlerdir.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik:
09.07.2020 17:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:48

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "Ermeni sorununun arka planı ve tarihi gerçekler" isimli gerçekleştirdiği konferansta, "Ermeniler Osmanlı Devleti'ne ihanet etmişlerdir. İtilaf Devletleri ile beraber olup bize karşı savaşmışlardır" dedi.

Yahşihan Belediye tarafından organize edilen "Ermeni sorununun arka planı ve tarihi gerçekler" isimli konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Ermenilerin yerli-yersiz herhangi bir gerekçe olmadan şikayet etmeye, bağırmaya, isyan etmeye yatkın bir toplum olduğunu söyledi.

"Ermenilerin aşırı derecede abartmaya bağlı olduğunu görüyoruz"

Sertçelik, "Ermenilerin psiko-sosyolojik özelliklerine baktığımız zaman Ermeni meselesinde karşılaşmış olduğumuz ithamların, suçlamaların burada biraz yalancılıklarına olayları aşırı derecede abartmalarına bağlı olduğunu görüyoruz. 19. yüzyılda Türkiye'de görev yapan Rus diplomatları ve istihbaratçıların enteresan bir ifadesi vardır. Diplomatlar, Anadolu'daki Ermeni isyanları sırasında Ermenilerin kayıpları bağlamında sayıların sonuna bir sıfır ilave ettiklerini yazarlar. Örneğin bir çatışmada on kişi öldü veya öldürüldüyse yüz, yüz kişi öldürüldüyse bin kişi öldüğü yalanını yayarlar" diye konuştu.

"Osmanlı ordusuna kurşun atmıştır"

Bu alanda çok geniş olarak yapmış olduğu incelemeler ve yazdığı kitapta konunun çok farklı boyutlarını gördüğünü anlatan Sertçelik, şunları kaydetti:

"Ermeni sorunu dediğimizde öncelikle Anadolu topraklarında kurulması istenen bir Ermeni Devletinin aklımıza gelmesi gerekiyor. Ermeniler Osmanlı devletine ihanet etmişlerdir. İtilaf Devletleri ile beraber olup bize karşı savaşmışlardır. Yaklaşık 300 bine yakın Ermeni Kafkas cephesinde Osmanlı ordusuna kurşun atmıştır. Çok ünlü bir Ermeni genci vardır. Arşak Çobanyan Türkiye'de Ermenilerin kesinlikle yok edilmediklerini; katliama maruz kalmadıklarını söyler. Ermeniler, kendi ifadeleri ile 1. Dünya Savaşı'nı bir bağımsızlık savaşı olarak görürler. Ermeniler Osmanlı Devleti'ne ihanet etmek suretiyle Rusya ile birlikte olup bize karşı savaştılar. 1890'lı yıllardaki Rus istihbaratçı ve diplomatların ifadesiyle Ermeniler kayıpları bağlamındaki sayılara bir sıfır ilave etmek suretiyle yani 150 bin civarındaki sayıyı 1,5 milyon yapmak suretiyle dünya kamuoyuna bir Ermeni Soykırımı yaşandı yalanını maalesef o günden bu güne kadar yayıyorlar."

"Türkiye' de bir devlet kurdurmak istediler"

Osmanlı Devleti'nin almış olduğu Tehcir kararını soykırım kararı olarak nitelendirmenin tamamen mantık dışı olduğunu vurgulayan Sertçelik, "Tehcir, haklı gerekçelerle alınan bir karardır. Ermeniler ve onlara arka çıkan büyük güçler, Türk Devleti'ni Ermeni sorunu çevresinde çözemeyecekleri bölemeyeceklerini bildiklerinden dolayı Müslüman kardeşlerimizle aramıza nifak tohumları sokmak suretiyle Türkiye' de bir devlet kurdurmak istediler. Bunun olmaması için son derce dikkatli olmamız uyanık olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konferansa, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Kırıkkale Polis Okulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürü Erdal Akkuş, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Erdal Baloğlu, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkan Vekili İmbat Muğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Sertçelik, konferansın ardından yazmış olduğu kitapları imzaladı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

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