Son dakika... Çubuk'ta otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 çocuk yaralandı - Haberler
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Son dakika... Çubuk'ta otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 çocuk yaralandı

Son dakika... Çubuk'ta otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 çocuk yaralandı
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ankara'nın Çubuk ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 çocuk yaralandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Çubuk Belediyesi binasının önünde, Yusuf Bal yönetimindeki 18 DN 084 plakalı yolcu otobüsü ile Hüseyin Kapan idaresindeki 06 UG 529 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan çocuklar Ensar, Emir Talha, Esra ve Pınar Kapan hafif yaralandı.

Çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir sağlık personeli yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Son dakika... Çubuk'ta otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 çocuk yaralandı

Son dakika... Çubuk'ta otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 çocuk yaralandı

Son dakika... Çubuk'ta otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 çocuk yaralandı

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AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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