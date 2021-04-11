Son Dakika! Çorum'da deprem mi oldu? Çorum kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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Son Dakika! Çorum'da deprem mi oldu? Çorum kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Son Dakika! Çorum'da deprem mi oldu? Çorum kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Nisan Pazar günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Çorum'da deprem mi oldu?

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Çorum'da MW 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç? Çorum'da nerede deprem oldu? Merkez üssü hangi ilçede?

ÇORUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Çorum'da ML 4.4 ve MW 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8 km olarak hesaplandı. Çorum'daki deprem saat 17:06 sularında gerçekleşti.

DEPREM NEREDE OLDU? MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Çorum'daki depremin merkez üssü Dodurga Berkköy olarak açıklandı.

Son Dakika! Çorum'da deprem mi oldu? Çorum kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER

Afad'a göre Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çorum'un Dodurga ilçesinde gerçekleşti.

Son Dakika! Çorum'da deprem mi oldu? Çorum kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD'ın Twitter hesabında yaptığı açıklama şu şekilde:

"#DEPREM: Çorum'un Dodurga ilçesinde saat 17.06'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

Son Dakika! Çorum'da deprem mi oldu? Çorum kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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