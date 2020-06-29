Son Dakika: Çocuklar yazlık sinemayı çok sevdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Çocuklar yazlık sinemayı çok sevdi

Son dakika haberi: Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliği, kırsal mahallelerde devam ediyor.

Son Dakika: Çocuklar yazlık sinemayı çok sevdi
29.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:21

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliği, kırsal mahallelerde devam ediyor. 26 Haziran Cuma gecesi Banarlı Mahallesi ve 27 Haziran Cumartesi gecesi Ferhadanlı Mahallesi'nde çocuklara yönelik film gösterimi gerçekleştirildi.

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliğinde İksir-Dedemin Sırrı isimli animasyon film gösterimi yapıldı. Hem Banarlı hem de Ferhadanlı'da film gösterimi öncesi çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Banarlı İlkokulu ve Ferhadanlı İlkokulu bahçelerinde sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirilmiş minderlerle yerleri belirlenen çocuklar, açık havada dev ekranda film izleme keyfini doyasıya yaşadılar.

Çocuklar kadar ailelerin de ilgi gösterdiği Açık Hava Sineması etkinliğinde çocuklara ve ailelerine maske dağıtımı da yapılarak salgına karşı tüm önlemler alınmış oldu. Çocukların çok sevdiği ve büyük ilgi gösterdiği Açık Hava Sineması etkinliğinin yaz boyunca farklı kırsal mahallelerde devam edeceği ifade edildi.

"Yaz boyunca sürecek"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa merkezinde gerçekleştirilen etkinlikleri ve hizmetleri kırsal mahallelere de taşımaya özen gösterdiklerini dile getirdi. Yüksel, "Açık Hava Sineması etkinliğimizi geçen yaz olduğu gibi bu yaz da gerçekleştirdik ancak salgın sürecine denk geldiği için bu yıl sahilimizde düzenlediğimiz etkinliği Arabalı Sinema formatına dönüştürdük. Böylece vatandaşlarımız sosyal mesafeyi ve izolasyon kurallarını ihlal etmeden, kendi araçlarının güvenliği içinde sinema keyfini yaşadılar. Köylerimizde yaşayan hemşehrilerimiz ise her zaman merkeze gelemiyorlar. Hizmete erişmede fırsat eşitliği oluşturmak için Açık Hava Sineması etkinliğimizi onların da hizmetine sunduk. Karacakılavuz'la başladık, Banarlı ve Ferhadanlı ile devam ediyoruz. Köylerimizde nüfus nispeten daha az olduğu için arabalı sinema yerine sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde okul bahçelerimizde düzenlediğimiz alanlarda etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Yaz boyunca kırsal mahallelerimizde sinema etkinliğimiz sürecek" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Haber
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor Haber
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Haber
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya...
Tarım Bakanlığını protesto eden besici, köyün ortasında süt banyosu yaptı
Tarım Bakanlığını protesto eden besici, köyün ortasında süt banyosu yaptı
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz
Spor Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mete Kalkavan Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Muğla Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Son Dakika: Çocuklar yazlık sinemayı çok sevdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 12:23:26. #1.15#
title