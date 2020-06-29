Son Dakika: Çocuklar yazlık sinemayı çok sevdi Son dakika haberi: Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliği, kırsal mahallelerde devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliği, kırsal mahallelerde devam ediyor. 26 Haziran Cuma gecesi Banarlı Mahallesi ve 27 Haziran Cumartesi gecesi Ferhadanlı Mahallesi'nde çocuklara yönelik film gösterimi gerçekleştirildi.

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliğinde İksir-Dedemin Sırrı isimli animasyon film gösterimi yapıldı. Hem Banarlı hem de Ferhadanlı'da film gösterimi öncesi çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Banarlı İlkokulu ve Ferhadanlı İlkokulu bahçelerinde sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirilmiş minderlerle yerleri belirlenen çocuklar, açık havada dev ekranda film izleme keyfini doyasıya yaşadılar.

Çocuklar kadar ailelerin de ilgi gösterdiği Açık Hava Sineması etkinliğinde çocuklara ve ailelerine maske dağıtımı da yapılarak salgına karşı tüm önlemler alınmış oldu. Çocukların çok sevdiği ve büyük ilgi gösterdiği Açık Hava Sineması etkinliğinin yaz boyunca farklı kırsal mahallelerde devam edeceği ifade edildi.

"Yaz boyunca sürecek"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa merkezinde gerçekleştirilen etkinlikleri ve hizmetleri kırsal mahallelere de taşımaya özen gösterdiklerini dile getirdi. Yüksel, "Açık Hava Sineması etkinliğimizi geçen yaz olduğu gibi bu yaz da gerçekleştirdik ancak salgın sürecine denk geldiği için bu yıl sahilimizde düzenlediğimiz etkinliği Arabalı Sinema formatına dönüştürdük. Böylece vatandaşlarımız sosyal mesafeyi ve izolasyon kurallarını ihlal etmeden, kendi araçlarının güvenliği içinde sinema keyfini yaşadılar. Köylerimizde yaşayan hemşehrilerimiz ise her zaman merkeze gelemiyorlar. Hizmete erişmede fırsat eşitliği oluşturmak için Açık Hava Sineması etkinliğimizi onların da hizmetine sunduk. Karacakılavuz'la başladık, Banarlı ve Ferhadanlı ile devam ediyoruz. Köylerimizde nüfus nispeten daha az olduğu için arabalı sinema yerine sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde okul bahçelerimizde düzenlediğimiz alanlarda etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Yaz boyunca kırsal mahallelerimizde sinema etkinliğimiz sürecek" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA