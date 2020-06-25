Son Dakika: Çin'de 19, Güney Kore'de 28 yeni Kovid-19 vakası saptandı
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Son Dakika: Çin'de 19, Güney Kore'de 28 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 19, Güney Kore'de 28 yeni vaka tespit edildi.

Son Dakika: Çin'de 19, Güney Kore'de 28 yeni Kovid-19 vakası saptandı
25.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:55

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 19, Güney Kore'de 28 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 5'i yurt dışı kaynaklı 19 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüs nedeniyle can kaybı görülmediği bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt içinde kaydedilen yeni vakalardan 13'ünün başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı.

Çin ana karasında bugüne kadar belirlenen toplam Kovid-19 vaka sayısının 83 bin 449 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse rastlanan 78 bin 433 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Başkentte salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu.

Pekin'de son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan itibaren bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişiler dahil, evlerinde 14 gün karantinaya alınacağı ve en az iki sefer teste tabi tutulacakları belirtilmişti. Pazarı kapatıp tüm çalışanlara test yapılması talimatı veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

Güney Kore'de vaka sayısı 12 bin 563'e çıktı

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezine göre, son 24 saatte tespit edilen 28 yeni Kovid-19 vakası ile ülkedeki toplam vaka sayısı 12 bin 563'e yükseldi.

Yeni vakalardan 5'i yurt dışı kaynaklı olurken, toplam yurt dışı kaynaklı vaka sayısı ise 1496'ya çıktı.

Yurt içi kaynaklı yeni vakalardan 18'i başkent Seul ve çevre bölgelerinde kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 282'ye yükseldi.

Kovid-19'a yakalanan 10 bin 974 kişi iyileşirken, tedavisi süren 1307 aktif vaka bulunuyor.

Son zamanlarda Kovid-19, çoğunluğu gece kulüpleri ve kiliseye gidenlerin yanı sıra bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar ile pazarlamacılarda tespit edilmişti.

Ülke genelindeki sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de artan yeni Kovid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresinde sağlık taraması yapılacak

Hindistan'da, başkent Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içine alan Delhi ulusal başkent bölgesinde yaşayan 29 milyon nüfusun tamamını hedefleyen, yeni tip koronavirüsle ilgili geniş çaplı bir sağlık taraması yapılacağı açıklandı.

Yetkililer, ev ev dolaşarak, her bir hane halkının sağlık bilgilerini kayıt altına alacak ve semptom gösterenleri Kovid-19 testine tabi tutacak.

Yeni Delhi hükümeti tarafından yayınlanan bir plana göre, araştırmanın 6 Temmuz'a kadar tamamlanması bekleniyor.

Diğer yandan, polis, başkentte sosyal mesafenin uygulanmasını sağlamak üzere görevlendirilecek.

Ülkede virüsten en fazla etkilenen şehir olan Yeni Delhi'de bugüne kadar 70 bin 390 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Hindistan'da şimdiye kadar 473 bin 105 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 14 bin 894 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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