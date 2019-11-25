Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru

25.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:56

CHP, Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. 'Saray'daki CHP'li' tartışmasına değinen Öztrak "Senaryosunun sarayda yazıldığı belli olan bu kumpas CHP'ye karşı tezgahlanmıştır." dedi.

"TALAT ATİLLA KUMPASIN BİR UNSURU"

Öte yandan Faik Öztrak,Talat Atilla'nın da bu kumpasın bir unsuru olduğuna dair açıklamada bulundu.

Öztrak; Muharrem İnce'nin "Partim bana sahip çıkmıyor" sözlerine ilişkin ise "Hiçbir arkadaşımızın bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz." diye konuştu.

Öztrak "Muharrem İnce ile ilgili disiplin süreci başlatılacak mı?" sorusuna ise "Bir disiplin süreci bugünkü MYK'nın gündeminde değildi" diye yanıt verdi.

Öztrak'ın açıklamasından satırbaşları;

"GENEL BAŞKANIMIZ KUMPASIN KİME YARADIĞINI ANLATTI"

"Son günlerde bir kumpas senaryosu işleme kondu. Bu senaryonun sarayda yazıldığını görmek için saray medyasına bakmak yeter. Aynı metinler üzerinden devam eden çılgınlığı Barış Pınarı Harekatı'nda bile görmedik. Senaryo medyadaki bazı aktörler kullanılarak yapılıyor. Kumar masasında pey sürer gibi cumhurbaşkanlığı makamını ortaya koydu.

Medyadaki asılsız iddiaların ispatını uzak yakın hiçbir ilgisi olmayan genel başkanımızdan istedi. Genel başkanımız kumpasın kime yaradığını hangi amaçla yapıldığını anlattı. Hodri meydana hodri meydan dedi. Bu kumpas CHP'ye karşı yapılmıştır. Bu kumpasın hedefi CHP ve Genel Başkandır. Gören gözler için bu olaydan ibret alınacak ciddi dersler vardır. Biz kirli kumpası sükunetle genel hukuk ve parti hukuku içerisinde bozmaya kararlıyız.

"CHP'YE İTİBAR SUİKASTİ YAPILMAKTADIR"

CHP'ye kurulan bu kumpası birlikte püskürteceğiz. Bu kumpasın iki amacı var milletin iş aş sorununu gizlemek ve milletin umudu haline gelen CHP'ye itibar suikastı yapmaktır. CHP ruhunu hiç anlamayanlar CHP içinde çete arama gafletine düşebilir. Kimse kendine siyasi rant devşirmeye çalışmamalıdır. Türkiye'nin gerçek gündeminde işsizlik sefalet ve canlarına kıyan ailelerimiz vardır. Kadına şiddet vardır, Katar ordusuna peşkeş çekilen tank palet fabrikası vardır. Saray ne kadar operasyon yaparsa yapsın milletin yolu bellidir. Türkiye'nin geleceğinde ülkemizin kurucu değerlerini savunan halkını düşünen vatansever kadrolar olacaktır.

(Muharrem İnce'nin açıklamaları) Biz hiçbir arkadaşımızla ilgili açıklama yapmadık. Arkadaşlarımın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz.

(Yargıya taşıyacak mısınız sorusuna yanıt) Hepsinideğerlendiriyoruz.

Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru. O çerçevede konuşmalarını sürdürüyor.

(Ömer Çelik'in özür talebi) CHP olarak sürece baktığımızda bunun kumpas olarak planlandığı ortada. Neden özür dileyecek mişiz? Kumpası planlayanlar bizden özür dilesin.

Bu haberi yayan bu kumpasın bir unsuru. Dolayısıyla ne olacak ne bitecek bu kumpas çerçevesinde neler oluyor dikkatle takip ediyor.

Bir disiplin süreci başlatılması konusu bugünkü MYK'nın gündeminde değildi."